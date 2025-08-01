Супруга президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит оказалась в центре скандала после того, как подала в суд на журналистов, утверждающих, что она родилась мужчиной. Обвинения в её адрес касаются стигматизации трансгендерных* людей, поскольку её юридические действия могут непреднамеренно укреплять негативные стереотипы.

В статье для издания Libération авторы выразили сожаление по поводу решения первой леди Франции о преследовании журналисток, которых ранее оправдал судом. Они отметили, что хотя Брижит имеет право на защиту своей репутации, её подход может быть контрпродуктивным и способствовать распространению оскорбительных слухов о трансгендерах*.

Авторы статьи также подчеркнули, что в заявлениях журналисток нет ничего оскорбительного, даже если они ложные. Кроме того, они указали на то, что судебные иски не смогли остановить сплетни о других знаменитостях. Например, о Мишель Обаме или Леди Гаге, которые, в отличие от француженки, предпочли игнорировать подобные слухи.

Ранее Life.ru писал, что Брижит Макрон «абсолютно опустошена» решением парижского апелляционного суда по делу журналистки Наташи Рей. Первая леди обвиняла девушку в клевете после заявлений о её «трансгендерности»*. Макрон надеялась положить конец многолетним слухам, но решение суда вызвало новую волну оскорблений.