Во Франции оправдана журналистка, доказывающая, что жена Макрона – мужчина
Адвокат: Суд Парижа оправдал журналистку Рей, назвавшую жену Макрона мужчиной
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Апелляционный суд Парижа вынес оправдательное решение в отношении журналистки Наташи Рей, которую пытаются засудить за расследование о жене французского лидера Брижит Макрон. Об итогах судебного заседания сообщил в соцсети X адвокат Рей Франсуа Данглеан, назвав решение «историческим».
«Победа Наташи Рей против Брижит и Жан-Мишеля Тронье: апелляционный суд оправдал Наташу Рей, которая планирует подать прямой иск против Брижит и Жан-Мишеля Тронье по обвинению в мошенническом введении в заблуждение суда», — поделился защитник.
По его словам, Рей планирует подать встречный иск против Брижит Макрон и доказать, что первая леди Франции ввела суд в заблуждение, а значит, совершила мошенничество. Также оправдана Амандин Руа, поддержавшая подозрения Рей в половой принадлежности супруги Эмманюэля Макрона.
Напомним, на Западе существует мнение, что Брижит Макрон родилась мужчиной. Сторонники этой теории утверждают, что супруга президента Франции появилась под именем Жан-Мишель Тронье. Брижит не раз пыталась разобраться с распространителями этих слухов. В июле в Париже стартовал судебный процесс против журналисток Наташи Рей и Амандин Руа, которые окрестили супругу Макрона трансгендером*. В итоге их приговорили к выплате штрафов в размере 13,5 тысячи евро (около 1,35 млн рублей). Однако Рей решила обжаловать решение.
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