Во Франции оправдана журналистка, доказывающая, что жена Макрона – мужчина

Апелляционный суд Парижа вынес оправдательное решение в отношении журналистки Наташи Рей, которую пытаются засудить за расследование о жене французского лидера Брижит Макрон. Об итогах судебного заседания сообщил в соцсети X адвокат Рей Франсуа Данглеан, назвав решение «историческим».

«Победа Наташи Рей против Брижит и Жан-Мишеля Тронье: апелляционный суд оправдал Наташу Рей, которая планирует подать прямой иск против Брижит и Жан-Мишеля Тронье по обвинению в мошенническом введении в заблуждение суда», — поделился защитник.

По его словам, Рей планирует подать встречный иск против Брижит Макрон и доказать, что первая леди Франции ввела суд в заблуждение, а значит, совершила мошенничество. Также оправдана Амандин Руа, поддержавшая подозрения Рей в половой принадлежности супруги Эмманюэля Макрона.