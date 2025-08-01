Фотографа Александра Струкова* внесли в реестр террористов и экстремистов
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Александра Струкова*, бывшего фотографа «Штабов Навального»**, внесли в список террористов и экстремистов. Это следует из данных с сайта Росфинмониторинга.
В 2022 году против Струкова* завели несколько уголовных дел. Он подозревается в разжигании ненависти, унижении человеческого достоинства, а также в публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма. В мае этого года в отношении фотографа возбудили ещё одно дело — о публичных призывах к терроризму.
Попав в реестр террористов и экстремистов, Струков* лишается права взаимодействовать со средствами массовой информации, публиковать какой-либо контент в Сети, организовывать публичные мероприятия, принимать участие в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, не касающимися уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Напомним, недавно реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга пополнил журналист Дмитрий Колзев*. Он является основателем екатеринбургского информационного портала It’s My City и бывшим главным редактором издания Republic.
* Внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Запрещённое в России экстремистское движение.