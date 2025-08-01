Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 02:38

Фотографа Александра Струкова* внесли в реестр террористов и экстремистов

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Александра Струкова*, бывшего фотографа «Штабов Навального»**, внесли в список террористов и экстремистов. Это следует из данных с сайта Росфинмониторинга.

В 2022 году против Струкова* завели несколько уголовных дел. Он подозревается в разжигании ненависти, унижении человеческого достоинства, а также в публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма. В мае этого года в отношении фотографа возбудили ещё одно дело — о публичных призывах к терроризму.

Попав в реестр террористов и экстремистов, Струков* лишается права взаимодействовать со средствами массовой информации, публиковать какой-либо контент в Сети, организовывать публичные мероприятия, принимать участие в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, не касающимися уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

Минюст России внёс в реестр иноагентов семь физлиц и компанию Activatica*
Минюст России внёс в реестр иноагентов семь физлиц и компанию Activatica*

Напомним, недавно реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга пополнил журналист Дмитрий Колзев*. Он является основателем екатеринбургского информационного портала It’s My City и бывшим главным редактором издания Republic.

* Внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Запрещённое в России экстремистское движение.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar