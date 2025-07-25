Журналиста Колезева* внесли в список экстремистов и террористов

Журналиста Дмитрия Колезева* внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Перечень террористов и экстремистов (включённые)... физические лица... Колезев* Дмитрий Евгеньевич, 14.12.1984 г.р., г. Каменск-Уральский Красногорского района Свердловской области», — указано в перечне.

Дмитрий Колезев*, ранее возглавлявший издание Republic и основавший екатеринбургский портал It’s My City, покинул Россию после начала СВО. В ноябре 2022 года он был объявлен в федеральный розыск и включён в реестр иностранных агентов. В августе 2024 года суд заочно приговорил его к 7,5 года лишения свободы по обвинению в распространении фейков о ВС России.

Ранее сообщалось, что в Москве суд заочно арестовал Екатерину Шульман** за уклонение от обязанностей иноагента. Срок исчисляется с момента задержания политолога на территории России либо с момента пересечения ею государственной границы в случае экстрадиции.