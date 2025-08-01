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1 августа, 03:20

Яхта, закат и саксофон: на Москву-реку возвращаются джазовые круизы

Группа «Неизвестный композитор». Фото предоставлено музыкантами

Группа «Неизвестный композитор». Фото предоставлено музыкантами

В августе на Москве-реке продолжится серия джазовых концертов, которые проходят на борту речных теплоходов. Каждую неделю слушателей ждёт новая музыкальная программа, включающая импровизации, каверы и авторские композиции в исполнении российских коллективов.

Откроет музыкальный месяц 7 августа группа SHOO, исполняющая музыку на стыке попа, соула, этно и r’n’b. 14 августа на сцене выступит Alexander Dovgopoly Project с инструментальной программой «Лунный Прибой», включающей мировые хиты и авторские композиции в жанрах smooth-jazz, soul и funk. 21 августа прозвучит посвящение Сезарии Эвора в исполнении вокалистки Марины Полтевой и её ансамбля. А завершит серию речных джаз-вечеров 28 августа коллектив «Неизвестный Композитор» с этно-программой, объединяющей балканскую, восточную и латиноамериканскую музыку.

В Манеже покажут выставку о 90-летней истории Московского метро
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Алексей Берковиц
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