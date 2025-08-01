Обрез, граната, тротил: В российской деревне задержали «оружейного барона»

В Киришском районе Ленинградской области правоохранительные органы обнаружили склад с оружием, владельцем которого оказался 60-летний местный житель. Безработного мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело, сообщает 78.ru.

По данным издания, в ходе обыска дома и участка задержанного в деревне Кривоши оперативники нашли обрез, сделанный из винтовки Мосина, ручную гранату, тротиловые шашки, запалы, сигнальную ракету, детонирующий шнур, минные взрыватели, три ёмкости с бездымным порохом и большое количество патронов. Изъятое направлено на экспертизу.