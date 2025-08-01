«Верен присяге»: Переехавшему из Латвии 98-летнему ветерану ВОВ вручили паспорт России
Переехавший из Латвии ветеран ВОВ Москальёнов получил российский паспорт
Обложка © Сайт правительства Псковской области
Ветеран Великой Отечественной войны Василий Москальёнов, которому исполнилось 98 лет, стал обладателем российского паспорта после переезда в Псковскую область из Латвии. Он отказался подписывать «анкету лояльности», осуждающую действия России, и перебрался на Родину.
Вручение паспорта ветерану. Видео © Telegram / Михаил Ведерников
Торжественное вручение паспорта состоялось в Пскове и было зафиксировано на видео, которое опубликовал губернатор региона Михаил Ведерников. На кадрах видно, как пожилой герой с гордостью принимает символ нового этапа своей жизни.
«Для меня большая честь лично пожать руку человеку, который в столь почтенном возрасте отстаивает интересы своей Родины, верен стране и присяге», – сказал Ведерников.
Ранее Life.ru рассказывал, что два года находящийся в тылу ВСУ американец Дэниэл Мартиндейл получил российское гражданство. Паспорт РФ ему вручил лично глава ДНР Денис Пушилин по указу президента России Владимира Путина.