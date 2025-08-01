«‎Верен присяге»: Переехавшему из Латвии 98-летнему ветерану ВОВ вручили паспорт России

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Москальёнов, которому исполнилось 98 лет, стал обладателем российского паспорта после переезда в Псковскую область из Латвии. Он отказался подписывать «анкету лояльности», осуждающую действия России, и перебрался на Родину.

Вручение паспорта ветерану. Видео © Telegram / Михаил Ведерников

Торжественное вручение паспорта состоялось в Пскове и было зафиксировано на видео, которое опубликовал губернатор региона Михаил Ведерников. На кадрах видно, как пожилой герой с гордостью принимает символ нового этапа своей жизни.

«Для меня большая честь лично пожать руку человеку, который в столь почтенном возрасте отстаивает интересы своей Родины, верен стране и присяге», – сказал Ведерников.