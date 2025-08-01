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Регион
1 августа, 10:08

«‎Верен присяге»: Переехавшему из Латвии 98-летнему ветерану ВОВ вручили паспорт России

Переехавший из Латвии ветеран ВОВ Москальёнов получил российский паспорт

Обложка © Сайт правительства Псковской области

Обложка © Сайт правительства Псковской области

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Москальёнов, которому исполнилось 98 лет, стал обладателем российского паспорта после переезда в Псковскую область из Латвии. Он отказался подписывать «анкету лояльности», осуждающую действия России, и перебрался на Родину.

Вручение паспорта ветерану. Видео © Telegram / Михаил Ведерников

Торжественное вручение паспорта состоялось в Пскове и было зафиксировано на видео, которое опубликовал губернатор региона Михаил Ведерников. На кадрах видно, как пожилой герой с гордостью принимает символ нового этапа своей жизни.

«Для меня большая честь лично пожать руку человеку, который в столь почтенном возрасте отстаивает интересы своей Родины, верен стране и присяге», – сказал Ведерников.

Ветеран Великой Отечественной войны выехал из Латвии после отказа осудить Россию
Ветеран Великой Отечественной войны выехал из Латвии после отказа осудить Россию

Ранее Life.ru рассказывал, что два года находящийся в тылу ВСУ американец Дэниэл Мартиндейл получил российское гражданство. Паспорт РФ ему вручил лично глава ДНР Денис Пушилин по указу президента России Владимира Путина.

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Владимир Озеров
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