Точно обновили? В ХК «Торпедо» показали новый логотип — вы не найдёте 5 отличий
ХК «Торпедо» обновил логотип, сделав взгляд оленя «более собранным»
Обложка © ХК «Торпедо»
Хоккейный клуб «Торпедо» объявил о модернизации своего логотипа, который будет введён в эксплуатацию к сезону 2025/26.
Главное преобразование в обновлённом дизайне заключается в изменении направления взгляда оленя — теперь он обращён вправо. Помимо этого, изображение самого оленя было значительно усовершенствовано.
Как прокомментировали новшество представители клуба, обновлённый символ олицетворяет «амбициозность, изящество и непоколебимость, сфокусированный взгляд в будущее». Подчёркивается, что клуб стремится к развитию и переменам для своих болельщиков, формируя новые подходы в хоккее, в жизни и в собственном стиле. В «Торпедо» выразили уверенность, что фанаты по достоинству оценят этот рестайлинг, поскольку ценности, философия и стремление к уникальности клуба, по их убеждению, действительно соответствуют статусу лучшего города.
Среди ключевых аспектов обновления особо выделяется принцип: Олень не просто следует за движением — он его задаёт. Это символизирует, что клуб сам прокладывает свой путь, выступая в роли компаса и лидера, а не ведомого. Детализация образа оленя включает в себя более собранный взгляд, уши, точнее передающие характер и силу, а также более чёткий и мощный силуэт.
А ранее Life.ru рассказывал о других изменениях в мире хоккея: ХК «Сочи» принял решение о расторжении контракта с главным тренером Вячеславом Козловым. Свой пост вместе с ним также оставил и его ассистент Александр Савченков. Примечательно, что Козлов приступил к руководству «ХК Сочи» совсем недавно – 3 июня текущего года, заключив при этом двухлетнее соглашение. Однако уже к 19 июля стало известно о его освобождении от занимаемой должности.