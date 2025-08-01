Точно обновили? В ХК «Торпедо» показали новый логотип — вы не найдёте 5 отличий

Хоккейный клуб «Торпедо» объявил о модернизации своего логотипа, который будет введён в эксплуатацию к сезону 2025/26.

Главное преобразование в обновлённом дизайне заключается в изменении направления взгляда оленя — теперь он обращён вправо. Помимо этого, изображение самого оленя было значительно усовершенствовано.

Как прокомментировали новшество представители клуба, обновлённый символ олицетворяет «амбициозность, изящество и непоколебимость, сфокусированный взгляд в будущее». Подчёркивается, что клуб стремится к развитию и переменам для своих болельщиков, формируя новые подходы в хоккее, в жизни и в собственном стиле. В «Торпедо» выразили уверенность, что фанаты по достоинству оценят этот рестайлинг, поскольку ценности, философия и стремление к уникальности клуба, по их убеждению, действительно соответствуют статусу лучшего города.

Среди ключевых аспектов обновления особо выделяется принцип: Олень не просто следует за движением — он его задаёт. Это символизирует, что клуб сам прокладывает свой путь, выступая в роли компаса и лидера, а не ведомого. Детализация образа оленя включает в себя более собранный взгляд, уши, точнее передающие характер и силу, а также более чёткий и мощный силуэт.