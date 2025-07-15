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Регион
15 июля, 10:14

Плющев — о разгроме команды КХЛ в матче со звёздами НХЛ: Избиение младенцев

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Заслуженный тренер России Владимир Плющев раскритиковал игру сборной звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которая в Москве с разгромным счётом 3:15 уступила команде Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Для сравнения, в 2024 году аналогичная встреча завершилась боевой ничьей — 8:8.

«Понятно, что все-таки это была игра с элементами шоу. Но вы посмотрите, какой оказалась разница в мастерстве — пропасть! Это было избиение младенцев», — заявил Плющев порталу russia-hockey.ru.

Он подчеркнул, что хоккеисты НХЛ не стали «играть в дружбу» и вышли на лёд с полной профессиональной отдачей.

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В составе НХЛ хет-триком отметился Василий Подколзин, дубль оформил Максим Цыплаков. По одной шайбе забросили Артемий Панарин, Владислав Гавриков, Андрей Свечников, Кирилл Марченко, Павел Бучневич, Евгений Малкин, Кирилл Капризов, Матвей Мичков, Андрей Кузьменко и Александр Овечкин.

У КХЛ отличились Николай Голдобин, Илья Ковальчук и Виталий Кравцов.

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Внедорожник подарили Овечкину на «Матче года» в Москве в честь его рекорда в НХЛ

Напомним, 13 июля на «ЦСКА Арене» в Москве прошёл «Матч года» между хоккеистами КХЛ и НХЛ. Играющие за океаном спортсмены победили с разгромным счётом. В игре принял участие Александр Овечкин, которому подарили автомобиль.

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Марина Фещенко
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