Внедорожник подарили Овечкину на «Матче года» в Москве в честь его рекорда в НХЛ
Овечкину подарили автомобиль на благотворительном матче в Москве
Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев
Звезда «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил в подарок автомобиль на благотворительном «Матче года» в Москве. Информацию передаёт корреспондент РИА «Новости» с места проведения мероприятия.
Торжественная церемония, посвящённая рекорду Овечкина в НХЛ. Видео © Telegram / Alex Ovechkin
В воскресенье на «ЦСКА Арене» состоялось торжественное мероприятие в честь известного спортсмена. Кульминацией стало вручение ему внедорожника. Зрители, собравшиеся на арене, приветствовали героя стоя, под бурные аплодисменты. В знак признания его заслуг, на льду появилась специальная отметка – «офис Овечкина». Это обозначение закрепилось за левым кругом вбрасывания и прилегающей зоной, откуда хоккеист неоднократно поражал ворота соперников.
Напомним, что легендарный рекорд Овечкин поставил в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля. 895-шайба в НХЛ позволила россиянину обойти Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола. По словам его жены, Овечкин продолжит свою карьеру в следующем сезоне, так как у него есть контракт ещё на один год. После этого он вместе с семьёй планирует вернуться в Россию.