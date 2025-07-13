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Регион
13 июля, 17:46

Внедорожник подарили Овечкину на «Матче года» в Москве в честь его рекорда в НХЛ

Овечкину подарили автомобиль на благотворительном матче в Москве

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Звезда «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил в подарок автомобиль на благотворительном «Матче года» в Москве. Информацию передаёт корреспондент РИА «Новости» с места проведения мероприятия.

Торжественная церемония, посвящённая рекорду Овечкина в НХЛ. Видео © Telegram / Alex Ovechkin

В воскресенье на «ЦСКА Арене» состоялось торжественное мероприятие в честь известного спортсмена. Кульминацией стало вручение ему внедорожника. Зрители, собравшиеся на арене, приветствовали героя стоя, под бурные аплодисменты. В знак признания его заслуг, на льду появилась специальная отметка – «офис Овечкина». Это обозначение закрепилось за левым кругом вбрасывания и прилегающей зоной, откуда хоккеист неоднократно поражал ворота соперников.

Стало известно, что подарил Овечкин одноклубникам после рекорда в НХЛ
Стало известно, что подарил Овечкин одноклубникам после рекорда в НХЛ

Напомним, что легендарный рекорд Овечкин поставил в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля. 895-шайба в НХЛ позволила россиянину обойти Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола. По словам его жены, Овечкин продолжит свою карьеру в следующем сезоне, так как у него есть контракт ещё на один год. После этого он вместе с семьёй планирует вернуться в Россию.

Наталья Демьянова
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