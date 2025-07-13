Внедорожник подарили Овечкину на «Матче года» в Москве в честь его рекорда в НХЛ

Звезда «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил в подарок автомобиль на благотворительном «Матче года» в Москве. Информацию передаёт корреспондент РИА «Новости» с места проведения мероприятия.

В воскресенье на «ЦСКА Арене» состоялось торжественное мероприятие в честь известного спортсмена. Кульминацией стало вручение ему внедорожника. Зрители, собравшиеся на арене, приветствовали героя стоя, под бурные аплодисменты. В знак признания его заслуг, на льду появилась специальная отметка – «офис Овечкина». Это обозначение закрепилось за левым кругом вбрасывания и прилегающей зоной, откуда хоккеист неоднократно поражал ворота соперников.