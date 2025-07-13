Стало известно, что подарил Овечкин одноклубникам после рекорда в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал одноклубникам щедрый подарок. В честь рекорда по голам за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он вручил партнёрам по команде часы на заказ. О таком трогательном жесте рассказал бывший нападающий «Вашингтона» Ларс Эллер.

«Ови купил часы Hublot для всех. Часы Hublot на заказ. Кажется, он купил их даже для тренеров и персонала, а не только для игроков», — отметил спортсмен в беседе RMNB.