Стало известно, что подарил Овечкин одноклубникам после рекорда в НХЛ
Овечкин после рекорда в НХЛ подарил часы всем одноклубникам
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал одноклубникам щедрый подарок. В честь рекорда по голам за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он вручил партнёрам по команде часы на заказ. О таком трогательном жесте рассказал бывший нападающий «Вашингтона» Ларс Эллер.
«Ови купил часы Hublot для всех. Часы Hublot на заказ. Кажется, он купил их даже для тренеров и персонала, а не только для игроков», — отметил спортсмен в беседе RMNB.
Эллер восхищается Овечкиным, называя его исключительным талантом и неутомимым борцом, всегда стремящимся к большему. Он считает большой удачей многолетнее сотрудничество с российским хоккеистом и был уверен в его успехе, зная его упорство и способность преодолевать любые препятствия, даже серьёзные травмы.
Напомним, что легендарный рекорд Ови поставил в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля. 895-шайба в НХЛ позволила россиянину обойти Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола. По словам его жены, Овечкин продолжит свою карьеру в следующем сезоне, так как у него есть контракт ещё на один год. После этого он вместе с семьёй планирует вернуться в Россию.