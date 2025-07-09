«Главное, чтобы не убили»: Овечкин с юмором готовится к «Матчу года» в Москве

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил надежду на спокойный характер «Матча года» между российскими игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра состоится 13 июля на «ЦСКА Арене» в Москве.

«Я только прилетел из Турции. Главное, чтобы меня тут не убили, поэтому будем играть осторожно. Цель сейчас — потренироваться. И чтобы без травм», — сказал Овечкин журналистам.

Мероприятие направят на сбор средств для помощи детям и взрослым с ДЦП и иными нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также на поддержку других благотворительных проектов. В составе команд выступят Артемий Панарин, Михаил Сергачёв, Кирилл Капризов, Александр Радулов, Вадим Шипачёв.