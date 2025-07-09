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Регион
9 июля, 14:05

«Главное, чтобы не убили»: Овечкин с юмором готовится к «Матчу года» в Москве

Александр Овечкин пошутил, что самое главное на Матче года — остаться в живых

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / Zuma

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / Zuma

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил надежду на спокойный характер «Матча года» между российскими игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра состоится 13 июля на «ЦСКА Арене» в Москве.

«Я только прилетел из Турции. Главное, чтобы меня тут не убили, поэтому будем играть осторожно. Цель сейчас — потренироваться. И чтобы без травм», — сказал Овечкин журналистам.

Мероприятие направят на сбор средств для помощи детям и взрослым с ДЦП и иными нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также на поддержку других благотворительных проектов. В составе команд выступят Артемий Панарин, Михаил Сергачёв, Кирилл Капризов, Александр Радулов, Вадим Шипачёв.

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Ранее Life.ru писал, что Овечкин вернулся с отдыха в Турции, на который он потратил более восьми миллионов рублей. Спортсмен арендовал виллу в пятизвёздочном отеле в Кемере на целый месяц. Он решил избежать большого количества туристов и выбрал приватный домик.

Наталья Афонина
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