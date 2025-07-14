Фетисов назвал причину разгромного поражения игроков КХЛ от звёзд НХЛ

Сборная российских звёзд Национальной хоккейной лиги уверенно обыграла звёзд Континентальной хоккейной лиги со счётом 15:3. Тем не менее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, уверен, что имидж КХЛ не пострадает.

Фетисов отметил, что на результат повлияли летние тренировки и текущее состояние игроков. При этом, по его словам, такие матчи полезны для развития хоккея.

«Игровое мышление у обеих команд похоже, но исполнительское мастерство у игроков НХЛ было выше. Это бросалось в глаза, было очевидно. Факт тот, что ребятам, кто играл за КХЛ, есть к чему стремиться. Это тоже важно», — сказал Фетисов ТАСС.