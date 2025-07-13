«Просто издевательство»: Фетисов прокомментировал запрет на публикацию флага России

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о запрете для российских спортсменов, которые участвуют в чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, публиковать флаг России в социальных сетях. Он назвал это «издевательством». Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Это просто издевательство над нами. Все эти требования будут только ухудшаться, к сожалению. Павлик Морозов просто отдыхает по сравнению с тем, как поступают с российскими спортсменами международные федерации. Мы уже сколько лет под санкциями, а ситуация становится всё хуже»», — заявил Фетисов.

Фетисов отметил, что такие требования только ухудшаются, и сравнил ситуацию с поведением Павлика Морозова, который известен своим доносительством. Он заявил, что то, что делают международные федерации с российскими спортсменами, гораздо хуже.

Запрет на публикацию флага был объявлен сегодня,13 июля. Международная федерация плавания сообщила, что россияне, выступающие под нейтральным флагом, не могут использовать символику своей страны даже в социальных сетях, включая эмодзи с флагом. Эти же правила касаются и белорусских спортсменов.

На чемпионате мира будут участвовать около ста российских и белорусских атлетов, и все они выступают в нейтральном статусе.