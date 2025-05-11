Названо условие допуска российских биатлонистов на международные соревнования

В Международном союзе биатлонистов (IBU) заверили, что избрание Кирсти Ковентри главой МОК не изменит текущую позицию по недопуску российских и белорусских атлетов к соревнованиям. В организации подчеркнули, что решение о сохранении ограничений остаётся в силе независимо от кадровых изменений, пишет «ВсёПроСпорт».

«Этот статус не менялся с Конгресса IBU 2022 года, когда в результате голосования было принято решение отстранить Союз биатлонистов России и Федерацию биатлона Белоруссии по соображениям безопасности. Участие российских и белорусских атлетов невозможно, пока продолжается военный конфликт на Украине», — указано в заявлении.