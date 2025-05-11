Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 12:31

Названо условие допуска российских биатлонистов на международные соревнования

IBU: Выборы нового главы МОК не повлияли на допуск российских спортсменов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martynova Anna

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martynova Anna

В Международном союзе биатлонистов (IBU) заверили, что избрание Кирсти Ковентри главой МОК не изменит текущую позицию по недопуску российских и белорусских атлетов к соревнованиям. В организации подчеркнули, что решение о сохранении ограничений остаётся в силе независимо от кадровых изменений, пишет «ВсёПроСпорт».

«Этот статус не менялся с Конгресса IBU 2022 года, когда в результате голосования было принято решение отстранить Союз биатлонистов России и Федерацию биатлона Белоруссии по соображениям безопасности. Участие российских и белорусских атлетов невозможно, пока продолжается военный конфликт на Украине», — указано в заявлении.

Песков счёл дискриминацией отказ МОК аккредитовать ряд СМИ на Олимпиаду-2026
Песков счёл дискриминацией отказ МОК аккредитовать ряд СМИ на Олимпиаду-2026

Ранее новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри впервые публично прокомментировала перспективы участия российских атлетов в предстоящих Играх. В своём заявлении она подчеркнула важность принципа равных возможностей, намекнув, что доступ к соревнованиям должен быть открыт для всех спортсменов без исключений.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Биатлон
  • Зимние виды спорта
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar