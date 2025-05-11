Названо условие допуска российских биатлонистов на международные соревнования
IBU: Выборы нового главы МОК не повлияли на допуск российских спортсменов
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В Международном союзе биатлонистов (IBU) заверили, что избрание Кирсти Ковентри главой МОК не изменит текущую позицию по недопуску российских и белорусских атлетов к соревнованиям. В организации подчеркнули, что решение о сохранении ограничений остаётся в силе независимо от кадровых изменений, пишет «ВсёПроСпорт».
«Этот статус не менялся с Конгресса IBU 2022 года, когда в результате голосования было принято решение отстранить Союз биатлонистов России и Федерацию биатлона Белоруссии по соображениям безопасности. Участие российских и белорусских атлетов невозможно, пока продолжается военный конфликт на Украине», — указано в заявлении.
Ранее новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри впервые публично прокомментировала перспективы участия российских атлетов в предстоящих Играх. В своём заявлении она подчеркнула важность принципа равных возможностей, намекнув, что доступ к соревнованиям должен быть открыт для всех спортсменов без исключений.