У вратаря «Баварии» Свена Ульрайха умер шестилетний сын
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Вратарь мюнхенской «Баварии» Свен Ульрайх сообщил о тяжёлой утрате — скончался его сын Лен, мальчику было всего шесть лет. Футболист рассказал об этом в личных соцсетях, отметив, что малыш долгое время боролся с тяжёлой болезнью.
«Теперь наша семья стараетя шаг за шагом вернуться к жизни», — написал 36-летний спортсмен.
Свен Ульрайх выступает за «Баварию» с 2015 года (с перерывом на один сезон). За это время он девять раз становился чемпионом Германии, выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Среди известных футболистов, столкнувшихся с трагической утратой детей, — Криштиану Роналду, у которого в 2022 году при родах погиб новорождённый сын, а камерунский нападающий Самуэль Это’О потерял новорождённую дочь в 2004 году. Один из самых тяжёлых случаев произошёл с Луисом Энрике — его девятилетняя дочь скончалась от рака в 2019 году. Эти трагедии не раз напоминали футбольному сообществу, что личная боль не щадит даже самых успешных и известных спортсменов.