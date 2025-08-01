У вратаря «Баварии» Свена Ульрайха умер шестилетний сын

Вратарь мюнхенской «Баварии» Свен Ульрайх сообщил о тяжёлой утрате — скончался его сын Лен, мальчику было всего шесть лет. Футболист рассказал об этом в личных соцсетях, отметив, что малыш долгое время боролся с тяжёлой болезнью.

«Теперь наша семья стараетя шаг за шагом вернуться к жизни», — написал 36-летний спортсмен.

Свен Ульрайх выступает за «Баварию» с 2015 года (с перерывом на один сезон). За это время он девять раз становился чемпионом Германии, выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.