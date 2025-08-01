В США нашли потомка внебрачного ребёнка британской королевы Виктории и её слуги

Жительница США Анджела Уэбб-Милинкович может оказаться родственницей короля Великобритании Карла III, женщина якобы является потомком внебрачного ребёнка королевы Виктории со слугой. Об этом пишет Daily Star, ссылаясь на британского историка Ферн Ридделл.

Ещё с конца XIX века в Британии ходили слухи о том, что Виктория была влюблена в мужчину из своей свиты. Джон Браун якобы спас королеву во время покушения на неё, после чего между ними вспыхнул огонь страсти. Ридделл даже утверждает, что Виктория успела тайно выйти замуж за Брауна в 1866 году, а проводивший церемонию священник успел подтвердить это перед самой смертью в своём ближайшем окружении.

В семье американки Уэбб-Милинкович до сих пор существует легенда, что её прабабушка Мэри Энн Браун стала плодом тайной связи Виктории и Брауна. Сейчас американка пытается доказать своё королевское происхождение. Она даже согласилась пройти ДНК-тест. Историк Ридделл отметила, что многие исследователи не воспринимают всерьёз историю внебрачных связей Виктории, однако есть моменты, которые заставляют задуматься. Для начала Ридделл собралась изучить истории всех причастных к легенде, а также провести серьёзный ДНК-анализ.