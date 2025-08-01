В Судже корова Зорька девять месяцев бродила по минным полям и звала телят
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В Курской области корова по кличке Зорька выжила после девяти месяцев скитаний по заминированной территории. Как сообщает Telegram-канал издания «Регнум», животное находилось в зоне обстрелов весь период оккупации.
После гибели телят, Зорька начала бродить по полям, издавая громкое мычание. Попытка местного фермера эвакуировать её не увенчалась успехом — корова вырвалась и сбежала. В итоге она самостоятельно дошла до Курска, преодолев расстояние в сто километров.
Ранее в Театре кошек Куклачёва появились три новых артиста, эвакуированные из зоны СВО. После необходимого карантина и адаптации хвостатые подопечные приступят к тренировкам со специалистами.