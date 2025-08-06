От контракта с ВСУ к паспорту: за что Украина даёт гражданство перебежчикам Беглые российские предатели из РДК* радуются: на Украине принят закон «О двойном гражданстве», упрощающий для боевиков-иностранцев процесс получения гражданства. Нужно лишь больше убийств и диверсий. Что об этом известно? 5 августа, 21:15 Предателям — зелёный свет: новый закон Украины подарил надежду беглым карателям. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka, © Wikipedia / armyinform.com.ua, © соцсети

Год в РДК* — и ты украинец: Как Зеленский легализует предателей

Беглые российские предатели из РДК*, «Легиона «Свобода России»* и БДК (Белорусский добровольческий корпус — есть и такие) в эти дни празднуют «перемогу» — на Украине принят закон «О двойном гражданстве», согласно которому боевикам-иностранцам, воюющим под крышей ГУР, упростили процесс получения украинского гражданства. Теперь, чтобы стать «громадянином» Незалежной, нужно отслужить по контракту один год.

Помощь в принятии нужных поправок, по словам РДК*, оказали замглавы офиса президента Ирина Верещук, замминистра по делам ветеранов Руслана Приходько, распиаренный в Незалежной офицер ГУР Иван Зализняк и Оксана Корчинская — жена известного на Украине националиста, главы партии «Братство» Дмитрия Корчинского**.

Денис Капустин** — главарь РДК*. Фото © Wikipedia / armyinform.com.ua

Событие для предателей не рядовое — ранее гражданство страны вареников и мовы можно было получить едва ли не в исключительных случаях и с помощью хороших связей. Многие боевики РДК*, даже самые отмороженные «заукраинисты», до сих пор из местных документов имели разве что украинские военники. Рассчитывать на вид на жительство они могли лишь спустя три года службы.

Не воевать, а выживать: Как главари РДК* избегают фронта, но получают паспорта

В большинстве своём до этого момента боевики банально не доживают. За время СВО один только главарь РДК* Кирилл Капустин** потерял 22 человека из своего ближайшего окружения. Кажется, его бандиты всё чаще пользуются уловками распиаренных укровояк, которых земляки чаще встречают на дорогих мировых курортах, чем в прифронтовых областях, главное — держаться от фронта подальше.

Пережить СВО главари РДК* пытаются, мелькая на экранах якобы в боевой обстановке, раздавая интервью и делая о себе фильмы. Кроме того, проводят регулярные инструктажи для новобранцев на удалённых от «нуля» полигонах или выступают с лекциями перед гражданскими в уютном Киеве.

Таким образом, например, сейчас выживает правая рука Капустина**, «начальник штаба» РДК* и участник набегов на российские территории новосибирец Александр Фортуна. Несмотря на то что он живёт в стране с 2017 года и женат на украинке, до сих пор ходит с видом на жительство. Его можно часто видеть на местных телеканалах и на ютубе, а вот на передовой, судя по тем же роликам, он не появляется с диверсионной вылазки в безоружную Брянскую область в марте 2023 года — тогда вояки заезжали в приграничные сёла, расстреливали гражданских и позировали в видеороликах на фоне акушерского пункта.

Александр Фортуна — серая лошадка в банде Капустина**. Фото © Youtube

Ещё один способ не быть на фронте, но при этом постоянно напоминать о себе — заниматься политическими вопросами: сотрудничать с навальнистами*, участвуя в их пиар-акциях, представлять «политическое крыло» РДК* на различных политмеждусобойчиках, организованных в Европах разного рода беглыми российскими эмигрантами, собирать донаты там и в Прибалтике.

Этой деятельностью, например, занимается «беглый офицер российских спецслужб» 36-летний Илья Богданов**. На самом деле «чекистская шишка» оказался бывшим пограничником, сбежавшим из России уже с гражданки — с должности рыбинспектора. Ему, кстати, повезло больше подельников. На Украине он очутился ещё в 2014 году и там принимал участие в АТО. За это тогдашний президент Пётр Порошенко ему пожаловал гражданство.

Правда, более за этим ничего так и не последовало, и Богданов** жил впроголодь и перебивался черновой работой, пока не пришёл в РДК* — после этого открыл ресторан в центре Киева. В Незалежной утверждают, что до недавнего времени он входил в круг особо приближённых к Капустину** и мог принимать различные управленческие решения, однако в последнее время их отношения испортились — и Богданов* был «сослан» на должность пресс-секретаря.

Илья Богданов**. Фото © Соцсети

Как утверждают украинские источники, легко отделался, поскольку другой беглый россиянин — активист РДК* Дмитрий Казак Новиков — до гражданства так и не дожил. Недавно он внезапно погиб под колёсами грузовика в Литве. Всё выглядело как несчастный случай, однако известно, что Новиков отвечал за сбор денежных средств на поддержку РДК* в Прибалтике. Якобы незадолго до гибели руководство боевиков обвинило его в хищении нескольких десятков тысяч евро из суммы собранных средств.

Некоторые подельники Капустина** ушли в волонтёрство и создание собственного подразделения. Таким образом поступила бывшая россиянка Даша Кремлёва ДШК. Нацистка живёт на Украине ещё с нулевых и после начала СВО вместе с очередным мужем, тоже беглым россиянином Дмитрием Бовиным, примкнула к только что стартовавшему тогда РДК*.

В его рядах даже участвовала в набегах на российские территории, но после череды смертей в основном составе банды Вайт Рекса, включая гулявшего на её свадьбе предателя Шайбу, кажется, поняла, что жизнь на передовой может оказаться слишком короткой.

Даша ДШК. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / darya.kremlyova

Вдвоём с мужем они принялись клянчить деньги у своих подписчиков в соцсетях на ремонт машин, оборудование, медикаменты и раскатывали вдоль линии фронта. А весной этого года ДШК появилась в рекламных роликах, в которых призывала украинских женщин идти на службу операторами дронов в женское подразделение ВСУ «Гарпии». Предполагается, что они будут оказывать украинским воякам поддержку с воздуха, а также запускать тяжёлые ударные БПЛА по москалям.

При этом украинок успокаивают тем, что на поле боя они появляться не будут: мол, работа дистанционная. Кажется, довольно быстро приступивших к службе новобранцев настигнет разочарование: не все дроны летают достаточно далеко, чтобы управлять ими за сотни километров от фронта, а агонизирующему режиму нужны солдаты в окопах, а не за столиком в кафе. При этом сама Даша ДШК в окопы попадёт вряд ли.

Петрушки Буданова: Как РДК* стал цирком для ГУР

За последнее время РДК* понесли тяжёлые потери, об этом свидетельствуют как проводимые ими неоязыческие «Недели памяти» с поминальными кострами, факелами, речёвками и молитвами, так и зазвучавшая в эфирах ТВ и роликах в соцсетях чистая украинская речь от добровольцев Русского добровольческого корпуса*.

Среди вменяемых украинских аналитиков уже давно бытует следующее мнение: беглые россияне в РДК* — всего лишь пиар-надстройка, которая должна показать российскому «режиму», что в России много желающих ему противостоять. А кроме этого — прикрытие для боевых диверсий на российской территории. До лета прошлого года режим Зеленского опасался вторгаться в приграничные регионы России открыто.

Армия России успешно уничтожает позиции РДК*. Фото © РИА Новости / Евгений Биятов

На деле этим подразделением занималось и занимается ГУР, и основная его боевая сила — это украинцы. У беглых предателей задач немного: быть «петрушками» Кирилла Буданова** и постараться выжить и не попасться российским военным. Облегчение процесса получения украинского гражданства даёт им на это призрачную надежду.

* Запрещённая в России террористическая организация. ** Включён в перечень экстремистов и террористов.

Авторы Евгений Кузнецов