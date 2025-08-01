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1 августа, 14:13

Трамп назвал фальсификацию данных о РФ и выборах 2016 года крупнейшим скандалом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп назвал информацию о фальсификации разведданных о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы 2016 года «крупнейшим скандалом в американской истории». Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Мошенничество с «Россия, Россия, Россия» теперь полностью неоспоримо! Все факты представлены чёрным по белому. Это самый крупный скандал в истории Америки», — говорится в публикации.

Трамп добавил, что лица, виновные в этом, должны понести суровое наказание.

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Ранее сообщалось, что Хиллари Клинтон, в ходе президентской кампании 2016 года, намеренно преувеличивала скандал о якобы имевшем место сговоре между кандидатом Дональдом Трампом и Россией. Также стало известно, что ФБР не располагало достаточными доказательствами причастности Москвы к предвыборной кампании Трампа.

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Наталья Афонина
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