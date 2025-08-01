Рассекречены документы о грязной игре Хиллари Клинтон в предвыборной гонке 2016 года

Бывшая кандидат в президенты США Хиллари Клинтон во время предвыборной гонки в 2016 году целенаправленно раздувала скандал о якобы сговоре кандидата от Республиканской партии и нынешнего американского лидера Дональда Трампа с Россией. Об этом говорится в рассекреченном приложении к докладу спецпрокурора Джона Дарэма, которое цитирует New York Post.

«Клинтон одобрила план <...> по очернению Дональда Трампа путём раздувания скандала вокруг вмешательства российских спецслужб в предвыборный процесс в интересах кандидата-республиканца», — сказано в документе.

Также в документе говорится, что Федеральное бюро расследований не имело достаточных доказательств участия Москвы в предвыборной кампании Трампа. При этом Барак Обама, находившийся в то время на посту президента США, санкционировал использование госаппарата для подавления скандала вокруг Клинтон и электронной переписки Госдепартамента, утверждается в тексте.