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Регион
31 июля, 21:43

Рассекречены документы о грязной игре Хиллари Клинтон в предвыборной гонке 2016 года

NYP: Клинтон специально раздувала скандал о вмешательстве РФ в выборы 2016 года

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Бывшая кандидат в президенты США Хиллари Клинтон во время предвыборной гонки в 2016 году целенаправленно раздувала скандал о якобы сговоре кандидата от Республиканской партии и нынешнего американского лидера Дональда Трампа с Россией. Об этом говорится в рассекреченном приложении к докладу спецпрокурора Джона Дарэма, которое цитирует New York Post.

«Клинтон одобрила план <...> по очернению Дональда Трампа путём раздувания скандала вокруг вмешательства российских спецслужб в предвыборный процесс в интересах кандидата-республиканца», — сказано в документе.

Также в документе говорится, что Федеральное бюро расследований не имело достаточных доказательств участия Москвы в предвыборной кампании Трампа. При этом Барак Обама, находившийся в то время на посту президента США, санкционировал использование госаппарата для подавления скандала вокруг Клинтон и электронной переписки Госдепартамента, утверждается в тексте.

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Ранее на Западе «рассекретили» компромат разведки России на Хиллари Клинтон. Служба внешней разведки (СВР) России якобы располагала секретной информацией о том, что Клинтон принимала сильные транквилизаторы для стабилизации своего психоэмоционального состояния во время президентской предвыборной кампании 2016 года.

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Виталий Приходько
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