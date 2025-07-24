На Западе «рассекретили» компромат разведки России на Хиллари Клинтон

Служба внешней разведки (СВР) России якобы располагала секретной информацией о том, что Хиллари Клинтон принимала сильные транквилизаторы для стабилизации своего психоэмоционального состояния во время президентской предвыборной кампании 2016 года. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на рассекреченный документ Палаты представителей.

«По состоянию на сентябрь 2016 года, СВР располагала информацией Национального комитета Демократической партии о том, что президент Барак Обама и лидеры партии считали состояние здоровья Клинтон «чрезвычайно тревожным» и полагали, что это может оказать «серьёзное негативное влияние» на её избирательные перспективы. Информация держалась в строжайшей тайне, даже ближайшие советники не знали всю ситуацию», — сообщается в докладе, датированным 2020 годом.

Согласно документу, Россия располагала информацией от высокопоставленных деятелей Демократической партии, что у Клинтон наблюдались серьёзные психоэмоциональные расстройства, проявляющиеся в неконтролируемых вспышках гнева и агрессии. На фоне этого, по данным отчёта, ей были выписаны мощные транквилизаторы для ежедневного употребления.