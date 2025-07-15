«Либо в покер, либо в «Чапаева»: Экс-разведчик не считает Трампа политическим шахматистом

Президент США Дональд Трамп, вопреки расхожему мнению, не является политическим шахматистом, уверен полковник Службы внешней разведки в отставке Андрей Безруков. В интервью радио Sputnik он сыронизировал, мол, хозяин Белого дома предпочитает играть «либо в покер, либо в «Чапаева».

«Он умеет именно так играть: «А, давайте, вмажем 30% этим, 35% этим, 10%+50% этим, и посмотрим, что будет». Он игрок. А что ему терять? Он в историю уже вошёл», — отметил полковник СВР.