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15 июля, 07:52

«Либо в покер, либо в «Чапаева»: Экс-разведчик не считает Трампа политическим шахматистом

Полковник СВР в отставке Безруков не считает Трампа политическим шахматистом

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Президент США Дональд Трамп, вопреки расхожему мнению, не является политическим шахматистом, уверен полковник Службы внешней разведки в отставке Андрей Безруков. В интервью радио Sputnik он сыронизировал, мол, хозяин Белого дома предпочитает играть «либо в покер, либо в «Чапаева».

«Он умеет именно так играть: «А, давайте, вмажем 30% этим, 35% этим, 10%+50% этим, и посмотрим, что будет». Он игрок. А что ему терять? Он в историю уже вошёл», — отметил полковник СВР.

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Борис Эльфанд
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