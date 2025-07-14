«Никого не пугает»: Американист раскрыл блеф Трампа по поводу санкций против России

В администрации президента США Дональда Трампа есть чиновники, уверенные, что за счёт шантажа России пошлинами против её торговых партнёров, можно усилить переговорные позиции Вашингтона. Однако заявления, делающиеся для давления на Москву, можно считать блефом, полагает американист Малек Дудаков.

По его словам, данные пошлины затрагивают практически всех ключевых торговых партнёров не только России, но и США. Соответственно, они могут привести к полномасштабному кризису и вызвать рецессию в американской экономике. Кроме того, Трампу придётся сделать множество исключений для стран, поддерживающих Украину.

«И это не только ЕС, но и та же Индия, например, которая гуманитарную помощь поставляла на Украину в 2022 году. То есть это никого не пугает. Поскольку возможности американской администрации в том, чтобы показать свою силу, ограничены», — подчеркнул политолог в интервью «Царьграду».