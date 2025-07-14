«Грань ядерной войны»: Санкции Трампа могут разрушить отношения России и США

Если президент США Дональд Трамп решится на конфискацию российских активов из-за невозможности повлиять на исход украинского конфликта, то он рискует разрушить отношения между нашими странами. Об этом заявил руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

По его словам, в отличие от заморозки, конфискация активов равносильна объявлению войны, поскольку означает посягательство на суверенную собственность. Однако, как отметил эксперт, пока что Трамп ограничится громкими заявлениями, потому что введение больших пошлин против торговых партнёров России на фоне тарифной войны будет означать полный отход от предвыборных обещаний. При этом отказ американского лидера от нормализации отношений с РФ может привести к серьёзному конфликту.

«Дело можно довести до разрыва дипломатических отношений, а это прямо грань ядерной войны. Если Трамп будет играть так вместо нормализации контактов, получится, что он стал Байденом в квадрате. Это будет означать, что Трамп погубит Республиканскую партию, с этого начнётся её разрушение», — подчеркнул собеседник издания «Абзац».

Напомним, ранее сенатор США Линдси Грэм* заявил, что государствам, поддерживающим Россию, придётся сделать выбор между американской экономикой и сотрудничеством с РФ, иначе их ожидают пошлины. В частности, его угрозы касались Китая, Индии и Бразилии. Кроме того, политик подчеркнул, что Дональд Трамп злится на Владимира Путина.