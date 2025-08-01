Азербайджанское СМИ из мести стало неправильно называть российские города

Азербайджанское издание Minval Politika начало использовать альтернативные исторические наименования российских городов в своих публикациях, после конфликта вокруг упоминания ТАСС города Степанакерт вместо Ханкенди.

Так, в материалах, опубликованных в Telegram-канале издания 1 августа, Калининград называется Кенигсбергом, а Оренбург — Орынбором. Также в одном из текстов Волга указана под названием Итиль.

Заголовки публикаций включают, например: «Россия разместила в Кенигсберге С-400 и ударные системы» и «Генерал бундесвера: НАТО уничтожит Кенигсберг», при этом в скобках уточняется актуальное название города — Калининград.