Илон Маск призвал все страны ЕС покинуть блок из-за угрозы демократии
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Американский предприниматель Илон Маск выступил с неожиданным заявлением, призвав все страны Евросоюза покинуть блок. Маск считает, что ЕС разрушает демократию в Европе.
«Ирландии следует выйти из ЕС. Всем странам следует это сделать, на мой взгляд. Он разрушает демократию в Европе», – написал Маск, комментируя последнее решение Европейского суда.
Суд постановил, что Правительство Ирландии не имеет права использовать нехватку жилья в стране как оправдание для отказа в размещении просителей убежища.
Ранее Life.ru писал, что Илон Маск предупредил об утрате ценностей США из-за нелегальной миграции. Стоит отметить, что предприниматель регулярно критикует американскую миграционную политику.