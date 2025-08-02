Илон Маск призвал все страны ЕС покинуть блок из-за угрозы демократии

Американский предприниматель Илон Маск выступил с неожиданным заявлением, призвав все страны Евросоюза покинуть блок. Маск считает, что ЕС разрушает демократию в Европе.

«Ирландии следует выйти из ЕС. Всем странам следует это сделать, на мой взгляд. Он разрушает демократию в Европе», – написал Маск, комментируя последнее решение Европейского суда.

Суд постановил, что Правительство Ирландии не имеет права использовать нехватку жилья в стране как оправдание для отказа в размещении просителей убежища.