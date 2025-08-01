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Регион
1 августа, 06:19

Маск за полгода вбухал $45 млн в Республиканскую партию, несмотря на ссору с Трампом

Илон Маск потратил 45 млн на поддержку проектов Республиканской партии США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

В первой половине 2025 года американский предприниматель и миллиардер Илон Маск направил более 45 миллионов долларов в собственный комитет политических действий. Эти средства были выделены на поддержку проектов и инициатив, которые выгодны Республиканской партии США, сообщает агентство Bloomberg.

Несмотря на недавние публичные разногласия с Дональдом Трампом и другими лидерами республиканцев, Маск продолжает вкладывать значительные суммы в политическую сферу. По информации из официальных документов, его пожертвования за первые шесть месяцев текущего года достигли 45,3 миллиона долларов, что вновь выводит его в число крупнейших доноров США.

Интересно, что еще в мае на Катарском экономическом форуме Маск заявлял о намерении сократить свои политические расходы. Однако текущие данные свидетельствуют о том, что он пока не собирается выходить из игры и продолжает влиять на расклад сил в Конгрессе.

И не звони сюда больше: Илон Маск сменил номер после ссоры с Трампом
И не звони сюда больше: Илон Маск сменил номер после ссоры с Трампом

Не так давно Илон Маск принял решение создать новую партию в США, подав документы на регистрацию фракции «Америка». Предприниматель пообещал, что первый съезд будет «супервесёлым». Эксперты считают, что в будущем он вполне может позариться и на президентское кресло.

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Владимир Озеров
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