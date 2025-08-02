Двоих уроженцев Ингушетии объявили в розыск по делу о теракте в Крокусе

Два уроженца Ингушетии, Хаваж-Багаудин Алиев* и Батыр Кулаев*, объявлены в розыск в связи с делом о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Согласно материалам дела, которые попали в распоряжение ТАСС, они находятся под следствием за помощь в обеспечении исполнителей теракта оружием.

Оба подозреваемых являются жителями Назрани. В настоящее время их разыскивают наряду с ранее арестованными по этому делу Джабраилом Аушевым* и Хусейном Медовым*, которые также обвиняются в пособничестве террористам путём снабжения оружием через специальные тайники.

Алиев* и Кулаев* занесены в базу розыска МВД, однако конкретный номер уголовной статьи, по которой они разыскиваются, не раскрывается. Следственные действия продолжаются.