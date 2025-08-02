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Регион
2 августа, 01:46

Двоих уроженцев Ингушетии объявили в розыск по делу о теракте в Крокусе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio MDF

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio MDF

Два уроженца Ингушетии, Хаваж-Багаудин Алиев* и Батыр Кулаев*, объявлены в розыск в связи с делом о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Согласно материалам дела, которые попали в распоряжение ТАСС, они находятся под следствием за помощь в обеспечении исполнителей теракта оружием.

Оба подозреваемых являются жителями Назрани. В настоящее время их разыскивают наряду с ранее арестованными по этому делу Джабраилом Аушевым* и Хусейном Медовым*, которые также обвиняются в пособничестве террористам путём снабжения оружием через специальные тайники.

Алиев* и Кулаев* занесены в базу розыска МВД, однако конкретный номер уголовной статьи, по которой они разыскиваются, не раскрывается. Следственные действия продолжаются.

Опубликованы фото трёх ранее неизвестных фигурантов дела о теракте в Крокусе
Опубликованы фото трёх ранее неизвестных фигурантов дела о теракте в Крокусе

Ранее Life.ru писал, что террористы в «Крокусе» целенаправленно искали и убивали прятавшихся посетителей. Боевики расстреливали жертв из автоматов, а выживших добивали ножом.

*Включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Юния Ларсон
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