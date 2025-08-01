Опубликованы фото трёх ранее неизвестных фигурантов дела о теракте в Крокусе
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В распоряжении СМИ оказались фотографии трёх ранее неизвестных фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле», которые на данный момент скрываются за пределами России. Снимки публикует РИА «Новости».
Речь идёт о гражданах Таджикистана — Абубакре Хикматове* и Алохимхоне Бекове*, которые, согласно материалам дела, сыграли ключевую роль в организации террористических ячеек группировки «Вилаят Хорасан»**. Именно эта структура связана с террористами, убившими людей в «Крокусе».
Им предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: совершение теракта, попытка совершения теракта, незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами, а также изготовление взрывных устройств. Аналогичные обвинения предъявлены и другим фигурантам дела, в зависимости от их роли.
Имена и данные этих мужчин полностью совпадают с информацией из списка террористов и экстремистов, опубликованного Росфинмониторингом в 2024 году. Особые отметки в документах указывают на возбуждение уголовного дела по статье о терроризме.
Напомним, что ужасный теракт произошёл в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года. Четверо бандитов расстреляли толпу перед началом концерта группы «Пикник». В результате погибли 149 человек, а 609 получили ранения. Ущерб оценивается в 6 млрд рублей. Они покинули здание лишь тогда, когда их оружие начало барахлить.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Террористическая организация, запрещённая в России.