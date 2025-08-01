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Регион
1 августа, 01:12

Заклинившее оружие заставило террористов срочно покинуть «Крокус Сити Холл»

ТАСС: Террористы покинули Крокус из-за заклинившего оружия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ultraskrip

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ultraskrip

Исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» были вынуждены покинуть помещение после того, как у них заклинило оружие. Об этом ТАСС сообщили источники, ссылаясь на материалы дела.

Трое террористов были вооружены автоматами Калашникова, четвёртый нёс рюкзак с патронами. В процессе нападения два автомата заклинили, и террористы, испугавшись нехватки боеприпасов, выбросили их вместе с рюкзаком, покидая здание. От третьего автомата они избавились по дороге в Брянской области, когда пытались выбраться к украинской границе.

Исполнитель теракта в «Крокусе» сбил семью с детьми умышленно
Исполнитель теракта в «Крокусе» сбил семью с детьми умышленно

Ранее стало известно, что исполнитель теракта в «Крокусе» купил билет у спекулянта за час до нападения. Согласно материалам дела, Шамсидин Фаридуни* прибыл на место будущего преступления, провёл разведку и сообщил своим соучастникам о необходимости прибыть в концертный зал. В 18:35 они подъехали к «Крокусу» на автомобиле Renault и провели время в одном из кафе, прежде чем Фаридуни* купил билет.

* Включён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

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Юния Ларсон
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