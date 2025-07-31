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31 июля, 02:33

Исполнитель теракта в «Крокусе» сбил семью с детьми умышленно

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Далерджон Мирзоев*, исполнитель теракта в «Крокус сити холле», целенаправленно наехал автомобилем на семью, когда скрывался с места преступления. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на материалы дела.

Отмечается, что террорист находился на водительском сидении машины марки Рено. В какой-то момент он заметил семью из четырёх человек, пересекающую проезжую часть по пешеходному переходу. Мирзоев*, «продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на совершение террористического акта и причинение смерти неограниченному кругу лиц», преднамеренно совершил наезд на пешеходов. В результате его действий несовершеннолетние получили травмы разной степени тяжести.

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Ранее стало известно, что исполнители теракта в «Крокусе» не имели идеологической подготовки, характерной для радикальных исламистов. Как показало расследование, их действия были обусловлены корыстными интересами, а именно — денежным вознаграждением. Также появились подробности о процессе подготовки к теракту. Выяснилось, что Хусен Медов*, один из фигурантов, изготавливал боевые автоматы на основе охолощенного оружия.

* Внесены в реестр террористов и экстремистов Росинфомониторинга.

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Виталий Приходько
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