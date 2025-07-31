Теракт в Крокусе был мотивирован деньгами, а не религиозным фанатизмом
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Расследование теракта в «Крокус сити холле» показало, что исполнители не имели идеологической подготовки, характерной для религиозных фанатиков, и действовали под воздействием обещанного вознаграждения. Об этом свидетельствуют материалы дела, с которыми ознакомились РИА «Новости».
Специалисты отметили, что обвиняемые не имели личных встреч с кураторами и не проходили полноценное религиозное воспитание, что исключает наличие глубокой идеологической мотивации. Их действия были продиктованы желанием получить деньги, а не служить какому-либо религиозному течению.
В материалах дела также указывается, что обвиняемые не проявляли признаков истинного религиозного фанатизма. Они действовали с целью получения обещанного вознаграждения и были использованы заказчиками как «биологические дроны».
Следствие выявило признаки манипуляции сознанием террористов для совершения атаки, которая могла бы нанести максимальный ущерб гражданскому населению, но не имела целью распространение радикальных идей.
Ранее Life.ru писал, что фигурант дела о теракте в Крокусе скрывался от розыска за разбой в Таджикистане. Другой террорист был выдворен из России в 2018 году, но вернулся после снятия ограничений на въезд. Позже он изъявил желание примкнуть к террористической организации, после чего на связь с ним вышел куратор, представившийся Сайфулло.