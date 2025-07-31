Теракт в Крокусе был мотивирован деньгами, а не религиозным фанатизмом

Расследование теракта в «Крокус сити холле» показало, что исполнители не имели идеологической подготовки, характерной для религиозных фанатиков, и действовали под воздействием обещанного вознаграждения. Об этом свидетельствуют материалы дела, с которыми ознакомились РИА «Новости».

Специалисты отметили, что обвиняемые не имели личных встреч с кураторами и не проходили полноценное религиозное воспитание, что исключает наличие глубокой идеологической мотивации. Их действия были продиктованы желанием получить деньги, а не служить какому-либо религиозному течению.

В материалах дела также указывается, что обвиняемые не проявляли признаков истинного религиозного фанатизма. Они действовали с целью получения обещанного вознаграждения и были использованы заказчиками как «биологические дроны».

Следствие выявило признаки манипуляции сознанием террористов для совершения атаки, которая могла бы нанести максимальный ущерб гражданскому населению, но не имела целью распространение радикальных идей.