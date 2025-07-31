Исполнителя теракта в Крокусе Рачабализода* выдворяли из России в 2018 году

Один из исполнителей теракта в «Крокус сити холле» Саидакрами Рачабализода* в 2018 году был выдворен из России. Ему запретили въезд на территорию страны до сентября 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«После своего выдворения в 2018 году с территории Российской Федерации, ограничение которого снято 31 августа 2023 года, Рачабализода* находился на территории Республики Таджикистан», — говорится в документе.

В этот период Рачабализода* приобрёл радикальные взгляды и подписался на Telegram-канал структурного подразделения «Исламского государства»**. Он изъявил желание примкнуть к террористической организации, после чего на связь с ним вышел куратор, представившийся Сайфулло.

Ранее выяснилось, что фигурант дела о теракте в «Крокусе» переделывал охолощенное оружие в боевое. В апреле 2023 года в городе Хасавюрт Хусен Медов* приобрёл у незнакомого мужчины два охолощенных автомата Калашникова, также по одному автомату он купил в городе Назрань и Малгобек. Подготовленное к использованию оружие он хранил на чердаке своего дома.