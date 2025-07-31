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Регион
30 июля, 23:56

Исполнителя теракта в Крокусе Рачабализода* выдворяли из России в 2018 году

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Один из исполнителей теракта в «Крокус сити холле» Саидакрами Рачабализода* в 2018 году был выдворен из России. Ему запретили въезд на территорию страны до сентября 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«После своего выдворения в 2018 году с территории Российской Федерации, ограничение которого снято 31 августа 2023 года, Рачабализода* находился на территории Республики Таджикистан», — говорится в документе.

В этот период Рачабализода* приобрёл радикальные взгляды и подписался на Telegram-канал структурного подразделения «Исламского государства»**. Он изъявил желание примкнуть к террористической организации, после чего на связь с ним вышел куратор, представившийся Сайфулло.

Фигурант дела о теракте в Крокусе скрывался от розыска за разбой в Таджикистане
Фигурант дела о теракте в Крокусе скрывался от розыска за разбой в Таджикистане

Ранее выяснилось, что фигурант дела о теракте в «Крокусе» переделывал охолощенное оружие в боевое. В апреле 2023 года в городе Хасавюрт Хусен Медов* приобрёл у незнакомого мужчины два охолощенных автомата Калашникова, также по одному автомату он купил в городе Назрань и Малгобек. Подготовленное к использованию оружие он хранил на чердаке своего дома.

* Внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

** Запрещённая в России террористическая организация.

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Виталий Приходько
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