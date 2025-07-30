Фигурант дела о теракте в Крокусе скрывался от розыска за разбой в Таджикистане

В Таджикистане проходящий по делу о теракте в «Крокус сити холле» Умеджон Солиев* разыскивался за разбойное нападение. Скрываясь от преследования по закону, он и принял решение переехать в Россию. Об этом говорится в материалах дела.

«На территории Российской Федерации к уголовной ответственности не привлекался, правоохранительными органами республики Таджикистан объявлен в розыск в связи с совершением преступления, предусмотренного частью 4 статьи 249 УК РТ – разбой», — указано в материалах, передаёт РИА «Новости».

В материалах следствия отмечается, что сам подозреваемый сообщил о совершении им разбойного нападения в Таджикистане в марте 2023 года, после чего он скрылся на территории России. Также указано, что Солиев*, изначально стремившийся получить российское гражданство, заинтересовался роликами про радикальные течения ислама, впоследствии «приняв решение о необходимости ведения джихада против неверных», описано в материалах.

Ранее стало известно, что один из исполнителей трагедии в «Крокусе» Фаридуни Шамсидин* за две недели до страшных событий приобрёл билет ещё и на концерт певца Алессандро Сафино, проходивший в здании комплекса. Таким образом, он провёл разведку и изучил планировку объекта. Во второй раз он приехал в здание примерно за четыре часа до начала теракта.