Исполнитель теракта в Крокусе дважды посещал концертный зал до нападения

Один из исполнителей теракта в «Крокус сити холле» в Красногорске дважды посещал концертный зал до совершения преступления, свидетельствуют материалы уголовного дела, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Согласно документам, первое посещение было совершено за две недели до трагедии, 7 марта 2024 года, когда Фаридуни Шамсидин* приобрёл билет на концерт и изучил обстановку. Во второй раз он приехал в «Крокус» 22 марта, примерно за четыре часа до начала теракта.

«Получив указание обследовать место совершения готовящегося теракта — помещений концертного зала «Крокус сити холл», — Фаридуни Шамсидин* 7 марта 2024 года приобрёл билет на концерт исполнителя Алессандро Сафино, посетив в тот же день указанный концерт, изучил обстановку, схему расположения выходов в концертном зале и его вместимость», — говорится в документах.

Установлено, что 22 марта Фаридуни* прибыл в «Крокус» около 16:00 мск на такси, где провёл обследование помещения на предмет наличия охраны и средств защиты. После этого он связался с сообщниками и сообщил об успехе подготовки. В 19:00 мск они прибыли к зданию, а в 19:45 мск начали теракт по указанию куратора.

Ранее из материалов дела стало известно, что четверо исполнителей теракта в «Крокус сити холле» получили 135 тысяч рублей сразу после совершения нападения. Деньги были перечислены куратором группы на карту одного из исполнителей — Шамсидина Фаридуни*. Следствие также установило, что накануне атаки террористы приобрели новые смартфоны, уничтожив старые, а также купили кухонные ножи.