Исполнители теракта в «Крокусе» получили 135 тысяч сразу после нападения

Четверо участников теракта в концертном зале «Крокус сити холл» получили 135 тысяч рублей сразу после нападения. Деньги перечислил куратор группы.

Трансакцию осуществил неустановленный участник преступной организации 22 марта 2024 года, говорится в материалах дела, которые приводит ТАСС. Средства поступили на карту одного из исполнителей — Шамсидина Фаридуни*.

Кроме того, в ходе расследования стало известно, что накануне атаки исполнители купили новые смартфоны. Они уничтожили старые телефоны и приобрели кухонные ножи.