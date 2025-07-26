Исполнители теракта в «Крокусе» купили новые смартфоны и ножи накануне атаки

Следствие установило, что четверо исполнителей теракта в «Крокус сити холле» накануне атаки купили себе новые смартфоны, уничтожив старые телефоны, а также приобрели обычные кухонные ножи. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на материалы судебного дела.

«21.03.2024, выполняя указания неустановленного лица с псевдонимом «Сайфулло» о максимальной конспирации преступной деятельности, Фаридуни Ш.*, Рачабализода С. М.*, Мирзоев Д. Б. и Файзов М. З.* уничтожили находящиеся в их распоряжении мобильные телефоны. При этом неустановленное лицо «Сайфулло» поручил им приобрести новые мобильные телефоны, а также ножи», — сказано в тексте.

Все покупки сделал Шамсидин Фаридуни*, для этого он побывал в торговом центре в Красногорске. Он приобрёл четыре бытовых ножа и четыре смартфона, после чего отчитался заказчикам теракта. Далее преступники самостоятельно изготовили жилеты с карманами под боеприпасы, посмотрев обучающий ролик в Сети. Именно эти жилеты были на террористах в момент атаки на «Крокус».