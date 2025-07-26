Исполнители теракта в «Крокусе» купили новые смартфоны и ножи накануне атаки
Исполнители теракта. Обложка © Life.ru
Следствие установило, что четверо исполнителей теракта в «Крокус сити холле» накануне атаки купили себе новые смартфоны, уничтожив старые телефоны, а также приобрели обычные кухонные ножи. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на материалы судебного дела.
«21.03.2024, выполняя указания неустановленного лица с псевдонимом «Сайфулло» о максимальной конспирации преступной деятельности, Фаридуни Ш.*, Рачабализода С. М.*, Мирзоев Д. Б. и Файзов М. З.* уничтожили находящиеся в их распоряжении мобильные телефоны. При этом неустановленное лицо «Сайфулло» поручил им приобрести новые мобильные телефоны, а также ножи», — сказано в тексте.
Все покупки сделал Шамсидин Фаридуни*, для этого он побывал в торговом центре в Красногорске. Он приобрёл четыре бытовых ножа и четыре смартфона, после чего отчитался заказчикам теракта. Далее преступники самостоятельно изготовили жилеты с карманами под боеприпасы, посмотрев обучающий ролик в Сети. Именно эти жилеты были на террористах в момент атаки на «Крокус».
Напомним, теракт в «Крокусе» произошёл 22 марта 2024 года. Четверо вооружённых людей атаковали зрителей перед концертом группы «Пикник». Погибло 149 человек, 609 получили ранения, а ущерб достиг 6 млрд рублей. Установлено, что организаторы действовали в интересах Украины, откуда им поступали указания. Оружие было доставлено из Дагестана с помощью скрытого отсека в автомобиле. Исполнителей теракта задержали при попытке сбежать на Украину после атаки на «Крокус».
* Включены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.