Оружие для теракта в Крокусе привезли из Дагестана в тайном отсеке в автомобиле
Шамсидин Фаридуни*, Далерджон Мирзоев*, Мухаммадсобир Файзов*, Саидокрами Муродали Рачабализода*. Обложка © Life.ru
Оружие для теракта в концертном «Крокус сити холле» было доставлено из Дагестана с помощью скрытого отсека в автомобиле. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные документы.
В деле указано, что по распоряжению Солиева Умеджона*, двое соучастников — Исмоилов Зубайдулло* и Гадоев Шахромджон* — подготовили автомобиль Mitsubishi, оборудовав его скрытым отделением для хранения оружия и боеприпасов. Гадоев* после этого направился в Москву. Для передачи груза был выбран участок леса в пределах Московской области.
21 марта 2021 года Фаридуни Шамсидин* приехал на место передачи на Дмитровском шоссе, расположенном в 15 километрах от МКАД, и забрал три автомата Калашникова, пистолет Макарова и свыше 1380 патронов. Вооружение было перевезено на автомобиле Renault на арендованную жилплощадь в деревне Путилково, где оно хранилось до использования в террористической операции.
Напомним, теракт в «Крокусе» произошёл 22 марта 2024 года. Четверо вооружённых людей атаковали зрителей перед концертом группы «Пикник». 23 июня было завершено расследование дела о теракте, в результате было выявлено, что в «Крокус Сити Холле» погибло 149 человек, 609 получили ранения, а ущерб достиг 6 млрд рублей. Ранее стало известно, что организаторы действовали в интересах Украины.
* Включены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.