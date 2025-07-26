Оружие для теракта в Крокусе привезли из Дагестана в тайном отсеке в автомобиле

Оружие для теракта в концертном «Крокус сити холле» было доставлено из Дагестана с помощью скрытого отсека в автомобиле. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные документы.

В деле указано, что по распоряжению Солиева Умеджона*, двое соучастников — Исмоилов Зубайдулло* и Гадоев Шахромджон* — подготовили автомобиль Mitsubishi, оборудовав его скрытым отделением для хранения оружия и боеприпасов. Гадоев* после этого направился в Москву. Для передачи груза был выбран участок леса в пределах Московской области.

21 марта 2021 года Фаридуни Шамсидин* приехал на место передачи на Дмитровском шоссе, расположенном в 15 километрах от МКАД, и забрал три автомата Калашникова, пистолет Макарова и свыше 1380 патронов. Вооружение было перевезено на автомобиле Renault на арендованную жилплощадь в деревне Путилково, где оно хранилось до использования в террористической операции.