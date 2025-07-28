Сообщники четырёх убийц из «Крокуса» готовили ещё один теракт

Соучастники теракта в «Крокус сити холле» планировали взрыв в культурно-развлекательном центре (КРЦ) «Москва» в Каспийске, самодельное взрывное устройство для него уже было собрано. По данным ТАCС, подготовка велась с 1 февраля по 31 марта 2024 года. В деле фигурируют трое участников, состоящих в одной террористической группировке.

«При подготовке к указанному террористическому акту указанными лицами было изготовлено СВУ, пригодное для производства взрыва, однако преступление не было доведено до конца по независящим от указанных лиц обстоятельствам, поскольку оно было пресечено сотрудниками правоохранительных органов», — сказано в материалах уголовного дела.

Согласно сведениям следователей, в подготовке к теракту приняли участие Умеджон Солиев*, Шахромджон Гадоев* и Зубайдулло Исмоилов*.

Ранее стало известно, что один из исполнителей трагедии в «Крокусе» Фаридуни Шамсидин* за две недели до страшных событий приобрёл билет ещё и на концерт певца Алессандро Сафино, проходивший в здании комплекса. Таким образом, он провёл разведку и изучил планировку объекта. Во второй раз он приехал в здание примерно за четыре часа до начала теракта.