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Регион
30 июля, 20:19

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» переделывал охолощенное оружие в боевое

Обложка © freepik / bugphai

Обложка © freepik / bugphai

Фигурант дела о теракте в «Крокус сити холле» Хусен Медов* приобретал охолощенные автоматы и переделывал их в боевые. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

«Примерно в апреле 2023 года в (городе) Хасавюрт, через интернет-сервис <...> приобрёл у незнакомого ранее мужчины два охолощенных автомата Калашникова <...> в (городе) Назрань один автомат и в (городе) Малгобек в одном из оружейных магазинов также охолощенный автомат», — сказано в документе.

В ходе дачи показаний Медов* в подробностях описал процесс подготовки к теракту, включая обучение и переделку охолощенных автоматов в боевые. Он совершил несколько выстрелов у себя во дворе, чтобы убедиться в пригодности оружия для стрельбы боевыми патронами. Подготовленные к использованию автоматы он хранил на чердаке своего дома.

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Напомним, на днях стало известно, что сообщники террористического акта в «Крокус сити холле» хотели организовать взрыв в культурно-развлекательном центре «Москва» в Каспийске. Взрывное устройство для совершения этого теракта уже было изготовлено. Подготовка велась с 1 февраля по 31 марта 2024 года. В деле фигурируют трое участников, состоящих в одной террористической группировке.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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Виталий Приходько
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