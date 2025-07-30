Фигурант дела о теракте в «Крокусе» переделывал охолощенное оружие в боевое

Фигурант дела о теракте в «Крокус сити холле» Хусен Медов* приобретал охолощенные автоматы и переделывал их в боевые. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

«Примерно в апреле 2023 года в (городе) Хасавюрт, через интернет-сервис <...> приобрёл у незнакомого ранее мужчины два охолощенных автомата Калашникова <...> в (городе) Назрань один автомат и в (городе) Малгобек в одном из оружейных магазинов также охолощенный автомат», — сказано в документе.

В ходе дачи показаний Медов* в подробностях описал процесс подготовки к теракту, включая обучение и переделку охолощенных автоматов в боевые. Он совершил несколько выстрелов у себя во дворе, чтобы убедиться в пригодности оружия для стрельбы боевыми патронами. Подготовленные к использованию автоматы он хранил на чердаке своего дома.

Напомним, на днях стало известно, что сообщники террористического акта в «Крокус сити холле» хотели организовать взрыв в культурно-развлекательном центре «Москва» в Каспийске. Взрывное устройство для совершения этого теракта уже было изготовлено. Подготовка велась с 1 февраля по 31 марта 2024 года. В деле фигурируют трое участников, состоящих в одной террористической группировке.