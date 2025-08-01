Исполнитель теракта в Крокусе купил билет у спекулянта за час до нападения

В ходе расследования теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» выяснилось, что один из террористов Шамсидин Фаридуни* приобрёл билет на концерт группы «Пикник» у спекулянта всего за час до атаки. За билет он заплатил 7 тысяч рублей наличными. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно материалам дела, Фаридуни* прибыл на место будущего преступления, провёл разведку и сообщил своим соучастникам о необходимости прибыть в концертный зал. В 18:35 они подъехали к «Крокусу» на автомобиле Renault и провели время в одном из кафе, прежде чем Фаридуни* купил билет.

Спекулянт, опрошенный следствием, подтвердила, что продала билет мужчине, который выглядел подозрительно. После теракта она узнала его лицо в новостях и немедленно сообщила в полицию о своих подозрениях.

Ранее Life.ru писал, что исполнитель теракта в «Крокусе» сбил семью с детьми умышленно. Террорист находился на водительском сидении Renault, когда заметил семью из четырёх человек, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. Он преднамеренно совершил наезд на пешеходов. В результате его действий несовершеннолетние получили травмы разной степени тяжести.