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1 августа, 06:15

Живущий в Турции брат парикмахера-террориста из «Крокуса» объявлен в розыск

Живущий в Турции брат одного из обвиняемых в теракте в Крокусе объявлен в розыск

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Брат одного из террористов, устроивших бойню в подмосковном «Крокус Сити Холле», был внесён в списки розыска МВД РФ. Силовики считают, что он находится в Турции.

В базе ведомства есть карточка брата фигуранта дела «Крокуса» Мухаммадрахима Файзова*.

Исполнители теракта в «Крокусе» находились в России нелегально
Исполнители теракта в «Крокусе» находились в России нелегально

22 марта 2024 года в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» четверо вооружённых преступников атаковали зрителей перед началом концерта группы «Пикник». Боевики расстреляли людей из автоматического оружия, после чего подожгли здание. В результате теракта погибли 149 человек, 609 получили ранения, один пропал без вести. Ущерб достиг 6 млрд рублей. Тот самый 19-летний Файзов* был доставлен в суд полуживым. Дело в том, что российские силовики изрешетили машину, на которой террористы пытались удрать. Ранее он работал парикмахером в Иванове.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Владимир Озеров
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