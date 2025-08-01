Живущий в Турции брат парикмахера-террориста из «Крокуса» объявлен в розыск
Живущий в Турции брат одного из обвиняемых в теракте в Крокусе объявлен в розыск
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Брат одного из террористов, устроивших бойню в подмосковном «Крокус Сити Холле», был внесён в списки розыска МВД РФ. Силовики считают, что он находится в Турции.
В базе ведомства есть карточка брата фигуранта дела «Крокуса» Мухаммадрахима Файзова*.
22 марта 2024 года в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» четверо вооружённых преступников атаковали зрителей перед началом концерта группы «Пикник». Боевики расстреляли людей из автоматического оружия, после чего подожгли здание. В результате теракта погибли 149 человек, 609 получили ранения, один пропал без вести. Ущерб достиг 6 млрд рублей. Тот самый 19-летний Файзов* был доставлен в суд полуживым. Дело в том, что российские силовики изрешетили машину, на которой террористы пытались удрать. Ранее он работал парикмахером в Иванове.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.