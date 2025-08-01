Исполнители теракта в «Крокусе» находились в России нелегально

Все четверо непосредственных исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» на момент совершения атаки находились на территории России с нарушениями миграционного законодательства. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Согласно материалам дела, Фаридуни Шамсидин* и Рачабализода Саидакрами* на 22 марта 2024 года не имели миграционного учёта по месту пребывания после выезда из гостиничного комплекса 6 марта. Аналогичное нарушение режима пребывания выявлено и у Далерджона Мирзоева* – у него также отсутствовала какая-либо регистрация по месту пребывания.

Четвёртый фигурант дела Мухаммадсобир Файзов* находился в РФ незаконно в связи с тем, что срок действия его патента истёк ещё в январе 2024 года.

Террористы предприняли попытку скрыться на территории Украины, однако были задержаны в Брянской области и доставлены в Москву. Позднее были установлены и задержаны их соучастники. По версии следствия, все они входили в структурное подразделение террористической организации «Исламское государство»**.

Ранее Life.ru писал, что исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» были вынуждены покинуть помещение после того, как у них заклинило оружие. Трое террористов были вооружены автоматами Калашникова, четвёртый нёс рюкзак с патронами. В процессе нападения два автомата заклинили, и террористы, испугавшись нехватки боеприпасов, выбросили их вместе с рюкзаком, покидая здание.