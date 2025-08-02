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2 августа, 06:32

Сделать «Жигуль» вновь великим: Партия Трампа выложила его фото с «великим американским авто»

Республиканская партия США опубликовала фото Трампа на фоне автомобиля Жигули

Обложка © X / GOP

Обложка © X / GOP

Официальный аккаунт Республиканской партии в X опубликовал фотографию Дональда Трампа на фоне жёлтого автомобиля, рассказав в самом посте о законопроекте, направленном на возрождение «великого американского авто». Всё бы ничего, но на картинке глава Белого дома стоит на фоне советского «Жигули».

Пользователи соцсетей сразу обратили внимание на этот промах и начали активно обсуждать его. Многие призывали руководство партии пересмотреть кадровую политику и уволить администраторов и дизайнеров, ответственных за оформление страницы.

Интересно, что один из республиканских депутатов от Калифорнии прокомментировал ситуацию с иронией, заявив, что «советское процветание проникает в загнивающую Америку». Это высказывание лишь подлило масла в огонь.

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Ранее Life.ru сообщал, что американский президент решил избавиться от своего красного электрокара Tesla из-за ссоры с миллиардером Илоном Маском. Он купил эту машину в начале 2025 года, а бизнесмен лично доставил автомобиль к Белому дому.

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Владимир Озеров
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