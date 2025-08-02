Ел сырую рыбу: Дайвер заблудился при погружении и прожил под водой пять дней

В Китае любитель подводных приключений оказался в плену у собственных поисков, проведя целых пять суток под водой. По информации издания South China Morning Post, мужчина вместе с товарищем отправился нырять в реку, но спустя всего несколько минут исчез из виду.

Погрузившись на глубину около девяти метров, дайвер случайно наткнулся на вход в сеть пещер, скрытых под водой. В одной из них он обнаружил воздушный пузырь — своего рода природный резервуар кислорода, который позволил ему дышать и продлить своё пребывание под водой.

Осознав, что выбраться самому будет крайне сложно, мужчина решил остаться в пещере и ждать помощи. Чтобы поддерживать силы, он питался сырой рыбой, которую ловил прямо в водоёме.

Спустя несколько дней отчаянного ожидания спасатели, проводившие поиски, проплывали мимо. Дайвер заметил их, выплыл навстречу и привлёк внимание фонарём. В этот момент запасы кислорода в его баллоне составляли всего четыре процента.