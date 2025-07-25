Паралич не грозит: Подмосковные врачи спасли мужчину, который сломал шею после прыжка в озеро
Врачи в Подмосковье успешно прооперировали мужчину с «травмой ныряльщика»
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Врачи Коломенской больницы успешно прооперировали 32-летнего мужчину, который получил тяжёлые травмы позвоночника и спинного мозга после прыжка в озеро. Об э ом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
По словам Сергея Наймана, руководителя нейрохирургического отделения, пациент поступил в больницу в критическом состоянии. Для возвращения шейному отделу позвоночника его нормальной структуры и подвижности, врачи провели комплексное хирургическое вмешательство: извлекли сломанный позвонок, освободили спинной мозг от сдавливающих его костных обломков, устранили травматическую грыжу межпозвонкового диска и, наконец, восстановили позвонок с помощью аутотрансплантата.
Пациента выписали уже через несколько дней, он уже может ходить. Фото © VK / Минздрав Московской области
Операция, продлившаяся более трёх часов, потребовала использования операционного микроскопа и микрохирургических инструментов.
Как пояснили в Минздраве, «травма ныряльщика» нередко вызывает паралич. Однако благодаря своевременному хирургическому вмешательству пострадавший смог сохранить возможность двигаться. После недельного пребывания в больнице мужчина был выписан.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области врачи чудом спасли бойца СВО, который едва не погиб под артиллерийским обстрелом. По словам медиков, большая часть черепа мужчины была попросту разрушена.