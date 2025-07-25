Паралич не грозит: Подмосковные врачи спасли мужчину, который сломал шею после прыжка в озеро

Врачи Коломенской больницы успешно прооперировали 32-летнего мужчину, который получил тяжёлые травмы позвоночника и спинного мозга после прыжка в озеро. Об э ом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Пациента выписали уже через несколько дней, он уже может ходить. Фото © VK / Минздрав Московской области

Увеличили в шесть раз: Подмосковные врачи спасли 7-летнюю девочку с крошечным мочевым пузырём

Увеличили в шесть раз: Подмосковные врачи спасли 7-летнюю девочку с крошечным мочевым пузырём

Ранее сообщалось, что в Свердловской области врачи чудом спасли бойца СВО, который едва не погиб под артиллерийским обстрелом. По словам медиков, большая часть черепа мужчины была попросту разрушена.