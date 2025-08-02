В один из киевских клубов в разгар вечеринки к геям* нагрянули полицейские, вследствие чего в ТЦК были доставлены 13 потенциальных солдат. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Облава на гей*-клуб. Фото © Полиция Украины

«Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором зафиксировано проведение развлекательного мероприятия в одном из заведений Голосеевского района», — сказано в публикации.

Полицейские требовали открыть дверь. Фото © Полиция Украины

Тусовщики не хотели отворять двери, поэтому полицейские их просто вынесли. Веселью и полуголым танцам моментально пришёл конец. Сотрудники полиции задержали около 30 человек, 13 их которых сразу отправили в ТЦК.

Мобилизационные меры Киева вызывают всё большее сопротивление на местах. Ранее сообщалось, что в подконтрольных ВСУ районах Херсонской и Запорожской областей местные жители начали объединяться в микрогруппы, чтобы противодействовать территориальным центрам комплектования. Уже зафиксированы случаи, когда мобилизовать отдельных граждан не удалось именно благодаря такому гражданскому сопротивлению.