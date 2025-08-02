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Регион
2 августа, 10:34

Женщин-медиков на Украине начнут объявлять в розыск за неявку в военкомат

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Piter Parker

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Piter Parker

Украинских женщин с медицинским и фармацевтическим образованием, не явившихся для постановки на воинский учёт в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата), будут объявлять в розыск как уклонистов. Это следует из комментария юриста Екатерины Анищенко в эфире телеканала «Киев 24».

«Если женщина не явилась на протяжении 60 дней для прохождения ВВК, на неё тоже потом могут составить протокол, объявить в розыск и привлечь к административной ответственности, в частности, к штрафу», — сказала Анищенко.

По её словам, приложение «Резерв+» не позволит женщинам удаленно встать на воинский учёт или пройти медкомиссию, а лишь обновить данные уже зарегистрированных. Женщинам-медикам за границей придётся возвращаться на Украину для обновления данных в военкомате. Вузы автоматически передадут данные выпускниц-медиков в военкоматы, уточнила юрист.

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Ранее главком ВСУ Александр Сырский отметил нехватку боевых медиков в армии. На стабилизационных пунктах ощущается дефицит младшего медперсонала. С мая 2% выпускников общевойсковой подготовки направляют на обучение для боевых медиков, но этого мало. Командование совместно с главами медучреждений ищет дополнительные решения.

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Анастасия Никонорова
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