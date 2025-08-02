Женщин-медиков на Украине начнут объявлять в розыск за неявку в военкомат

Украинских женщин с медицинским и фармацевтическим образованием, не явившихся для постановки на воинский учёт в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата), будут объявлять в розыск как уклонистов. Это следует из комментария юриста Екатерины Анищенко в эфире телеканала «Киев 24».

«Если женщина не явилась на протяжении 60 дней для прохождения ВВК, на неё тоже потом могут составить протокол, объявить в розыск и привлечь к административной ответственности, в частности, к штрафу», — сказала Анищенко.

По её словам, приложение «Резерв+» не позволит женщинам удаленно встать на воинский учёт или пройти медкомиссию, а лишь обновить данные уже зарегистрированных. Женщинам-медикам за границей придётся возвращаться на Украину для обновления данных в военкомате. Вузы автоматически передадут данные выпускниц-медиков в военкоматы, уточнила юрист.