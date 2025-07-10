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10 июля, 18:23

Главнокомандующий ВСУ Сырский пожаловался на нехватку военных медиков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roberto Galan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roberto Galan

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о нехватке боевых медиков в украинской армии. Об этом он сообщил у себя в соцсетях.

По его словам, на стабилизационных пунктах ощущается дефицит младшего медицинского персонала, и для усиления кадров с мая 2% выпускников базовой общевойсковой подготовки направляют на обучение по специальности боевого медика. Однако этих мер недостаточно, поэтому командование ищет дополнительные решения совместно с руководителями медучреждений.

Ранее Минздрав Украины согласовал механизм частичной мобилизации медработников, позволяющий снимать с «брони» отдельных специалистов на год. В Минобороны подчеркнули, что эта мера будет точечной и затронет лишь дефицитные специальности.

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Ранее Life.ru сообщал, что на Украине участились нападения на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), это связывают с недовольством населения действиями военкоматов. По данным правоохранительных органов, в июле произошли взрывы в ТЦК Кривого Рога, Полтавы и Кременчуга. На этой неделе аналогичные инциденты зафиксированы в Харькове и подконтрольном Киеву Запорожье.

Александра Мышляева
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