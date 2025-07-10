Главнокомандующий ВСУ Сырский пожаловался на нехватку военных медиков

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о нехватке боевых медиков в украинской армии. Об этом он сообщил у себя в соцсетях.

По его словам, на стабилизационных пунктах ощущается дефицит младшего медицинского персонала, и для усиления кадров с мая 2% выпускников базовой общевойсковой подготовки направляют на обучение по специальности боевого медика. Однако этих мер недостаточно, поэтому командование ищет дополнительные решения совместно с руководителями медучреждений.

Ранее Минздрав Украины согласовал механизм частичной мобилизации медработников, позволяющий снимать с «брони» отдельных специалистов на год. В Минобороны подчеркнули, что эта мера будет точечной и затронет лишь дефицитные специальности.